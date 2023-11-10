В Башкирии детей с диабетом обеспечат материалами для контроля глюкозы. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря обеспечить больных сахарным диабетом детей расходниками для мониторинга глюкозы в крови.
По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, обеспечение детей расходными материалами к системам непрерывного мониторинга гликемии (СНМГ) осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
«На данный момент в них нуждается 1271 ребенок, 1213 уже получили СНМГ на руки. Еще на 58 детей они распределены в медицинские организации и готовы к выдаче в пунктах отпуска по месту прикрепления ребенка», — отметил министр.
Напомним, что в Уфе в сентябре 2022 года при РДКБ открыли Центр детской эндокринологии. Одна из важных задач центра — контроль за потребностью и обеспечением детей системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови.
Ранее сообщалось, что в Башкирию в рамках федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом» в 2023 году дополнительно направлено 36,7 млн рублей.
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