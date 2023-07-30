«Повод гордиться»: призер международного чемпионата EuroSkills Graz из Башкирии Ильнур Шайхисламов

ИА «Башинформ» продолжает серию публикаций о героях совместного проекта ЦУР Башкирии и канала БСТ «Повод гордиться», чьи свершения навсегда останутся в истории республики и всей России. Сегодня рассказ пойдет об Ильнуре Шайхисламове из Сибая, который в составе сборной России завоевал медальон за профессионализм в компетенции «Архитектурная обработка камня» категории «Строительные работы» на международном чемпионате EuroSkills Graz в Австрии.

Выпускник Сибайского многопрофильного профессионального колледжа по направлению «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в детстве мечтал стать художником, однако в итоге выбрал путь автомеханика. Как говорит сам Ильнур, ремонт машин — тоже своего рода искусство. Ему успешно удается сочетать два увлечения.

Педагоги отзываются о нем исключительно как о скромном, воспитанном, тактичном и старательном парне с сильным мужским характером — к поручениям Ильнур относится серьезно и крайне ответственно. Еще у молодого специалиста отличные способности к изучению точных наук и хорошее пространственное мышление, что помогает в создании архитектурных элементов. Получив много знаний и опыта в камнетесном деле, Ильнур Шайхисламов планирует развиваться в художественной обработке камня.

О движении WorldSkills Ильнур узнал благодаря преподавательнице колледжа, которая заметила его способности и предложила попробовать силы в соревнованиях. В 2018 году он участвовал в республиканском чемпионате, прошел в финал, где набрал наивысшее число баллов, стал лучшим и получил приглашение в национальную сборную РФ.

В 2021 году команда заняла первое место по результатам медального и балльного зачетов в 38 основных и 10 презентационных компетенциях, подтвердив лидерство на международной арене в рамках первого очного первенства после пандемии коронавируса. Такое количество наград (13 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей, 5 медальонов за профессионализм, 4 золота и по 2 серебра/бронзы в презентационных номинациях) — рекордное для России на чемпионате Европы. Всего же в состязаниях участвовало около 400 представителей 31-й страны.

«Я горжусь собой. За время участия в движении WorldSkills я улучшил свои способности в черчении, получил много знаний по обработке камня, осознал, что в этой сфере хочу развиваться в дальнейшем. Любимым делом надо „гореть“, а иначе — никак», — рассказал Ильнур Шайхисламов.