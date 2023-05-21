Проект «Повод гордиться» рассказал о создателях быстровозводимых инфекционных госпиталей в Башкирии

Героями одного из недавних выпусков проекта ЦУР Башкирии и ТВ-канала БСТ «Повод гордиться» стал коллектив авторов, придумавших концепцию быстровозводимых инфекционных госпиталей в разгар первой волны пандемии коронавируса.

Буквально за считанные недели архитектору Андрею Старикову, конструктору Марселю Масаллимову, технологу Марине Петровой, главному инженеру Артуру Рахматуллину и первому замминистра здравоохранения региона, кандидату медицинских наук Азату Рахматуллину удалось выполнить проект, который обычно требует 6-8 месяцев. Причем качественно и со строгим соблюдением всех норм строительства и санитарных правил. Не менее важной задачей было сократить расстояние, преодолеваемое медиками на территории учреждений в течение рабочей смены.

Первый подобный госпиталь построили под Уфой — в поселке Зубово, затем аналогичные объекты появились в Стерлитамаке, Сибае и Туймазах. Расположение было выбрано с учетом отдаленности от столицы республики и числа жителей. Например, в Зауралье проживают 314,2 тыс. человек, в Туймазах и близлежащих районах — 437,7 тыс.