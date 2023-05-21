Проект «Повод гордиться» рассказал о создателях быстровозводимых инфекционных госпиталей в Башкирии

Героями одного из недавних выпусков проекта ЦУР Башкирии и ТВ-канала БСТ «Повод гордиться» стал коллектив авторов, придумавших концепцию быстровозводимых инфекционных госпиталей в разгар первой волны пандемии коронавируса.
Буквально за считанные недели архитектору Андрею Старикову, конструктору Марселю Масаллимову, технологу Марине Петровой, главному инженеру Артуру Рахматуллину и первому замминистра здравоохранения региона, кандидату медицинских наук Азату Рахматуллину удалось выполнить проект, который обычно требует 6-8 месяцев. Причем качественно и со строгим соблюдением всех норм строительства и санитарных правил. Не менее важной задачей было сократить расстояние, преодолеваемое медиками на территории учреждений в течение рабочей смены.
Первый подобный госпиталь построили под Уфой — в поселке Зубово, затем аналогичные объекты появились в Стерлитамаке, Сибае и Туймазах. Расположение было выбрано с учетом отдаленности от столицы республики и числа жителей. Например, в Зауралье проживают 314,2 тыс. человек, в Туймазах и близлежащих районах — 437,7 тыс.
Общая площадь каждого центра — 9 тыс. м². Корпуса больниц изготовлены из легких стальных тонкостенных конструкций. Их сборка велась без сварки, внешние и внутренние перегородки основаны на покрытых металлом сэндвич-панелях, благодаря чему поверхности легко дезинфицируются. В состав вошли взрослое отделение на 40 боксов круглосуточного пребывания, 10 реанимационных боксов, приемно-диагностическое отделение, экспресс-лаборатория, аптека, кислородная станция, газовая котельная, вертолетная площадка и многое другое.
Здесь также предусмотрена возможность дополнительного размещения 200 коек, а при возникновении чрезвычайных ситуаций здания смогут принять 230 пациентов со 100%-м подключением кислорода. Главное отличие от обычных стационаров — изоляция больных друг от друга за счет отдельных входов и вентиляции.
Изюминкой ковид-госпиталей является и внешний вид: 7 одноэтажных корпусов-«лепестков» соединены в государственный символ Башкирии — цветок курая.
«В данном проекте мы пытались реализовать концепцию „архитектура, которая лечит“. Через архитектурные решение мы хотели снизить уровень стресса у прибывающих пациентов, показать, что именно в этом учреждении им окажут необходимую помощь, что здесь собраны все достижения медицины на данный момент. Когда это решение было предложено, оно обсуждалось с медиками», — рассказал архитектор Андрей Стариков.
За три года существования в инфекционных госпиталях лечение прошли свыше 45 тысяч пациентов. Опыт Башкирии переняли другие регионы России, более того — проект признала успешным Всемирная организация здравоохранения, рекомендовав его в качестве образца для строительства медучреждений такого рода.
Сегодня, когда пандемия COVID-19, к счастью, официально завершилась, инфекционные центры республики перепрофилировали в обычные больницы. Это заранее учитывалось создателями — несмотря на то, что здания разборные, по гарантии от производителя они прослужат 50 лет.
Инновационная разработка удостоена государственной премии Республики Башкортостан в области науки и техники. Авторский коллектив получил ее из рук Главы региона Радия Хабирова в ноябре 2022 года, сообщало ранее ИА «Башинформ».