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20 Мая , 11:02
Центр управления Республикой Башкортостан

После обращений жителей внутри села в Башкирии запустили автобусные маршруты

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

После обращений жителей Кушнаренково в соцсетях внутри села запустили автобусные маршруты. Об этом «Башинформу» рассказали в Центре управления республикой.

Комментарии с данными просьбами сельчане неоднократно оставляли под постами администрации Кушнаренковского района. Один из них в ноябре прошлого года зафиксировала информсистема ЦУР Башкирии «Инцидент-менеджмент», после чего специалисты передали запрос в муниципалитет.

К концу марта 2023-го власти района разработали схему движения автобусов и рассчитали стоимость контракта, передав документы в Кушнаренковский сельсовет.

Конкурс на определение перевозчика состоялся в апреле, а со 2-го мая пассажиров начали обслуживать маршруты «Кушнаренково АС (Тополек) — ТД 777 — МФЦ — Центр — Школа № 1 — Больница — Гора — Больница — Школа № 1 — Госаптека — ТД 777 — Кушнаренково АС (Тополек)» и «Кушнаренково АС (Тополек) — „Пятерочка“ — Красноармейская, 171 — детский сад „Улыбка“ — „Ихлас“ — детский сад „Сказка“ — Кушнаренково АС (Тополек)».

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