Указом Главы Башкирии утверждены составы призывных комиссий — республиканской и муниципальных. В документе представлены списки членов комиссий городов и районов, а также перечень медицинских организаций, врачи которых будут работать в медкомиссиях.

Как сообщал Башинформ, по итогам весенней призывной кампании республика должна отправить в армию 5,5 тыс. новобранцев. Призыв проходит с 1 апреля по 15 июля. По словам военкома Башкирии, призывников не отправят служить в зону СВО. Под призыв подпадают молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. В марте на рассмотрение в Госдуму подали законопроект о повышении нижнего и верхнего порогов призыва — с 21 до 30 лет.