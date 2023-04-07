Указом Главы Башкирии утверждены составы призывных комиссий — республиканской и муниципальных. В документе представлены списки членов комиссий городов и районов, а также перечень медицинских организаций, врачи которых будут работать в медкомиссиях.
Как сообщал Башинформ, по итогам весенней призывной кампании республика должна отправить в армию 5,5 тыс. новобранцев. Призыв проходит с 1 апреля по 15 июля. По словам военкома Башкирии, призывников не отправят служить в зону СВО. Под призыв подпадают молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. В марте на рассмотрение в Госдуму подали законопроект о повышении нижнего и верхнего порогов призыва — с 21 до 30 лет.
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