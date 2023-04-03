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3 Апреля , 09:06

«Тематические субботы»: как в школах Башкирии реализуется поручение Радия Хабирова

В 2019 году на первом образовательном форуме «Взлетай» было принято решение о переходе школ Башкирии на пятидневное обучение. Тогда же Глава республики Радий Хабиров предложил раз в месяц в школах проводить со школьниками общие развивающие мероприятия. Радий Хабиров обратил внимание, чтобы «тематические субботы не превратились в „обязаловку“, у детей должны быть два полноценных выходных, а вызывать их в школу ради галочки не нужно».

В министерстве образования и науки республики разработали примерный перечень тем для организации таких тематических школьных суббот. Так, к примеру, в сентябре предлагается проводить спортивную субботу, в октябре — этносубботу, в ноябре профориентационную субботу. Также рекомендованы безопасная, экологическая, патриотическая, здоровая, культурная, туристическая, цифровая, бережливая, творческая, волонтерская субботы.

«Тематическая суббота — это возможность общаться всем участникам образовательного процесса в неформальной обстановке, и учеников, и учителей, и родителей. Прежде всего такие мероприятия направлены на открытое сотрудничество школы, детей и их родителей. Проект позволяет более масштабно привлечь в школу социально активных родителей», — считает глава минобрнауки РБ Айбулат Хажин.

Отдельно Айбулат Хажин выделил «патриотические субботы». Он отметил, что ежегодно в образовательных организациях республики проводится свыше 100 мероприятий патриотической направленности с общим охватом более 440 тысяч обучающихся. Особое внимание в патриотическом воспитании детей уделяется взаимодействию ветеранских объединений и молодежных организаций. С недавних пор на такие тематические мероприятия приглашаются участники СВО, прибывшие на побывки или в отпуск, а также ветераны.

«Многие ребята положительно реагируют на наши предложения посетить школу. Они приходят и общаются с детьми в различных форматах, это может быть и урок в формате «Разговоры о важном». Чаще всего военнослужащие рассказывают о чувствах, которые они испытывают в дали о дома, защищая Родину, о боевом братстве, о поддержке. Школьники обычно очень внимательно слушают, идет положительная реакция, дети пишут письма нашим бойцам, отправляют их на СВО», — рассказал министр.

По словам замдиректора лицея № 21 в Уфе Альбины Асбаповой, весной 2020 года «тематические субботы» были вынужденно прерваны из-за пандемии коронавируса и возобновились лишь в январе 2021 года.

«С этого времени тематические субботы проводятся в нашей школе регулярно. Каждая 4-я суббота месяца посвящена какому-то мероприятию, какой-то определённой теме. Они важны тем, что мы можем реализовать в них внеурочные программы, которые помогают нам развивать наших детей всесторонне. В рамках „культурной субботы“ мы организуем коллективные экскурсии в музеи, походы в театр. В „патриотическую субботу“ проходят мероприятия, направленные на воспитание патриотизма подрастающего поколения», —  рассказала педагог корреспонденту «Башинформа».

Напомним, 6-7 апреля в уфимском конгресс-холле «Торатау» состоится форум школьного образования «Взлетай!». Планируется, что в рамках форума, посвященного Году педагога и наставника, участники обсудят вопросы поддержки одаренных детей и молодежи, изменения в системе аттестации педагогов, новые образовательные программы и управление в сфере дошкольного образования.

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