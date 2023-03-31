В Башкирии 56% школьников получают горячее питание бесплатно

В Башкортостане уделяется большое внимание вопросу питания в школах. На сегодняшний день охват школьным питанием учеников в нашей республике превышает более 96%. При этом более половины всех школьников получают горячее питание бесплатно на льготной основе, сообщил «Башинформу» министр образования и науки республики Айбулат Хажин.

«За последние два-три года система школьного питания в Башкирии претерпела очень много положительных изменений, и те тренды, которые были заложены Главой республики Радием Хабировым, правительством, сейчас совместно реализуются минобрнауки РБ, минторгом и дают свои хорошие плоды. Охват школьным питанием учеников в нашей республике превышает более 96%. При этом 56% школьников получают бесплатное горячее питание на льготной основе — это более 294 тысяч обучающихся. Считаю, это неплохой показатель по организации школьного питания», — заявил министр.

Айбулат Хажин добавил, что к льготной категории школьников в Башкирии относятся: учащиеся начальных классов, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью, дети из многодетных малоимущих семей, дети из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, бесплатным горячим питанием обеспечены 2 413 обучающихся 5-11 классов — детей участников специальной военной операции.

О том, что школьники должны хорошо питаться, постоянно говорит Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«В 2019 году, когда мы в республике только начали решать проблему школьного питания, картина была непростая. Было много жалоб, детей кормили привозными продуктами — не всегда приемлемого качества. Нам удалось переломить ситуацию. Доля местных продуктов по отдельным категориям, например мясу, выросла до 90%. Работа проделана большая, но многое еще впереди», - считает Радий Хабиров.

Сейчас к данному вопросу обращено пристальное внимание властей. Проводятся видеоселекторы с главами городов и районов, при администрациях появились родительские комитеты по контролю за питанием, мамы и папы учеников участвуют в формировании меню, регулярно участвуют в дегустациях.

В 2022 году по федеральной программе в 59 зданиях школ к началу учебного года капитально отремонтировали и оснастили технологическим оборудованием школьные пищеблоки и столовые.

В 2023 году по федеральной программе проводится капитальный ремонт 77 зданий школы, в том числе в рамках программы планируется оснастить технологическим оборудованием школьные пищеблоки и столовые.

Ранее сообщалось, что с 2021 года наш регион участвует во всероссийском пилотном проекте «Укрепление общественного здоровья», целью которого является научить правильно питаться и детей, и взрослых.

Напомним, 6-7 апреля в уфимском конгресс-холле «Торатау» состоится форум школьного образования «Взлетай!». Планируется, что в рамках форума, посвященного Году педагога и наставника, участники обсудят вопросы поддержки одаренных детей и молодежи, изменения в системе аттестации педагогов, новые образовательные программы и управление в сфере дошкольного образования.