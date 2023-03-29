Айбулат Хажин отметил эффективность введения уроков плавания в школах Башкирии

Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин отметил эффективность введения урока плавания в школах Башкирии. По словам руководителя ведомства, в 2022 году в рамках межведомственной программы «Плавание для всех» в учреждениях образования республики научились плавать более 22 тысяч детей.

«Программа реализуется в общеобразовательных организациях в рамках урока физической культуры, где изучение теоретических знаний и освоение базовых элементов техники плавания предполагается в объеме 36 часов. Занятия для обучения детей плаванию, в том числе среди инвалидов, проводятся на бесплатной основе или частично платной основе. Практикуется проведение третьего урока физической культуры в бассейнах, а также в рамках дополнительных общеразвивающих программ», — рассказал министр корреспонденту «Башинформа».

Айбулат Хажин также отметил, что общественной организацией «Всероссийская федерация плавания» разработана дополнительная программа «Обучение плаванию» для летних оздоровительных лагерей. На сегодняшний день в нашей республике данная программа успешно действует в 22 загородных стационарных лагерях, где оборудованы пляжи и бассейны, и в 42 пришкольных лагерях.

Цель программы не сделать из ребенка спортсмена, а научить его держаться правильно на воде. Часто бывает так, что многие дети и даже взрослые не знают правил поведения на воде.

Наиболее успешная практика обучению школьников плаванию на сегодняшний день сложилась в лицее № 161 Демского района Уфы. Охват учащихся, посещающих уроки плавания, здесь составляет 2116 человек.

«Уроки плавания в нашей школе одни из самых любимых и посещаемых, — говорит директор лицея Гульнара Гимазетдинова. — В бассейне проводятся уроки физкультуры для начальных классов — 8-10 часов и для 5-11 классов — 10-12 часов в год. Мы стремимся к тому, чтобы обучение по программе, спортивные способы плавания прошли все 100% наших учеников».

В школе также пользуются популярностью платные уроки плавания в рамках дополнительных образовательных программ. Их посещают около 540 детей. Кроме того, организованы еженедельные дополнительные занятия по плаванию в рамках внеурочной деятельности для учащихся кадетских классов.

Также в школьном бассейне проводятся различные соревнования. Так, в декабре прошлого года прошло личное первенство по плаванию среди обучающихся лицея, в котором приняли участие более 150 школьников.

«Уже в этом году 12 февраля наши ребята приняли участие в первенстве современного пятиборья на кубок заслуженного тренера России Анатолия Уткина и заняли почетные 2 и 3 места. В марте в лицее проходили соревнования по троеборью среди кадетских классов города Уфы и Уфимского района и команда кадетов заняла I место на этапе плавания», — рассказала директор школы.

Напомним, 6-7 апреля в уфимском конгресс-холле «Торатау» состоится форум школьного образования «Взлетай!» Планируется, что в рамках форума, посвященного Году педагога и наставника, участники обсудят вопросы поддержки одаренных детей и молодежи, изменения в системе аттестации педагогов, новые образовательные программы и управление в сфере дошкольного образования.