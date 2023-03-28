В Уфе частично отменяется проект планировки территории в районе улицы Пугачева

Постановлением главы администрации Уфы отменен проект планировки территории, ограниченной улицами Пугачева, Сочинской, Софьи Перовской, Авроры, лесным массивом, рекой Уфа в Кировском районе, в части территории, ограниченной улицами Зайнаб Биишевой, Габдуллы Амантая, Пугачева, Авторемонтной. Документ опубликован на сайте уфимской мэрии.

В постановлении отмечается, что речь идет о площади 24,3 га. Решение принято с учетом обращения управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы.