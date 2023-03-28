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Сегодня, 07:30

В Ермекеевском районе Башкирии в 2023 году завершится благоустройство парка «Дружба»

минЖКХ РБ
Фото:минЖКХ РБ

В текущем году в Ермекеевском районе благодаря выделению федерального финансирования завершится благоустройство крупного объекта – парка «Дружба», сообщает пресс-служба минЖКХ РБ.

Благоустройство этого общественного пространства идет с 2017 года, когда по желанию жителей райцентра в рамках программы поддержки местных инициатив здесь была построена велороллерная дорожка, а с 2019 года началось масштабное благоустройство в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В 2022 году подрядная организация закончила 5-й этап строительно-монтажных работ. В парке возвели три пешеходных моста через водный канал, выровняли территорию, обустроили пешеходные дорожки и автогородок, установили скамейки, детскую игровую площадку, новые опоры освещения, а также смонтировали пятиметровый фонтан.

В текущем году планируется установить многофункциональную спортивную площадку, зимой представляющую собой хоккейную коробку с пластиковыми бортами, в тёплое время года – площадку с резиновым покрытием для мини-футбола, волейбола и баскетбола. Здесь также построят сцену и летнее кафе. Все работы планируют завершить до конца лета. 

О том, как благоустраиваются общественные пространства в других районах Башкирии – в материале «Башинформа».

Автор:Роман Якимчук
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