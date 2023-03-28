Классная страна, вспоминаем Гагарина, победители олимпиады: новости России и Башкирии к 28 марта

Росархив опубликовал кадры с места катастрофы, произошедшей 27 марта 1968 года во время тренировочного полета истребителя, в котором находился первый в мире космонавт Юрий Гагарин. В тот день с подмосковного военного аэродрома Чкаловский взлетел учебно-тренировочный истребитель, который пилотировал Юрий Гагарин, его проверяющим инструктором был опытнейший летчик, фронтовик Владимир Серегин – командир авиационного полка по летной подготовке космонавтов. После того, как Гагарин отчитался об успешном выполнении летного упражнения, самолет, летевший со скоростью 700 км/час, врезался в землю в 3 км от деревни Новоселово, между городами Киржач и Покров Владимирской области. Вопрос о причинах его гибели так и остается открытым. Среди гипотез – возможное столкновение с шаром-зондом или птицей, разрушение остекления фонарей кабины в полете, опасное сближение с другим самолетом. В результате проведенных исследований все эти версии в дальнейшем были отвергнуты. Правительственная комиссия работала несколько месяцев, были проведены уникальные исследования и проверки, которые показали, что самолет до удара о землю был полностью исправен, летчики выполняли полет в штатном режиме. Загадка катастрофы остается неразгаданной по сей день.

Строительная компания из Башкирии закопала на берегу Белой металлические бочки и мусорные мешки, сообщает республиканское минэкологии. На территории водоохранной зоны реки были обнаружены закопанные металлические бочки с просроченной краской, шпатлевкой и битумной мастикой. Также в яме глубиной 2 м найдены мешки из полипропилена. Как отметили в ведомстве, мусор загрязняет почву — в отборах выявлено превышение в несколько раз предельно допустимой концентрации веществ. Природе был причинен ущерб в размере 100 тыс. рублей.

Хорошая новость для тех, кто планирует выращивать лимоны. Уфимский лимонарий сообщает о начале реализации саженцев со 2 апреля.

Минобрнауки Башкирии сообщает о новых успехах школьников республики. Они стали лучшими во Всероссийской школьной олимпиаде по химии, которая прошла в Сочи. Победителем олимпиады стал Вадим Харисов – десятиклассник Республиканского инженерного лицея-интерната. Второй год подряд он занимает первое место в олимпиаде по химии. Теперь юный химик отправится в составе национальной сборной России на международную Менделеевскую олимпиаду. В ней примут участие школьники из более чем 30 стран. Также хорошо показали себя Фаиль Максютов из Уфы и Динис Гиззатулин из Стерлитамака, они стали призёрами олимпиады. Победители и призёры получат денежные премии Главы Башкортостана. Они также имеют право поступить без экзаменов в любой российский вуз на специальность по профилю олимпиады.

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