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Вчера, 19:16

В Уфе рыбаки, несмотря на предупреждения, выходят на тонкий и опасный весенний лед

администрация Уфы
Фото:администрация Уфы

Весна – самые опасный период для любителей подледной рыбалки. Лед на водоемах крайне хрупкий и непрочный, любой выход на него может стать последним. Как сообщал "Башинформ", в этом году таяние льда происходит раньше обычных сроков. 

На реке Белой, где сотрудники управления гражданской защиты Уфы провели очередной профилактически рейд на льду, где рыбаки, рискуя своими жизнями ловят рыбу в опасных местах.

"Опасность заключается в том, что толщина льда на реке не везде равномерна: где-то может быть 50 см, а рядом – меньше 5 см. К тому же и лед стал непрочный – из-за потепления и дождей он сейчас пористый, рыхлый, шагнешь на него – он сломается даже без предупреждающего хруста", – поясняет начальник управления гражданской защиты по Кировскому району Ильнур Якупов.

Но рыбаки опасений специалистов не разделяют: уверены, что с ними ничего не случится. И из пяти любителей подледной рыбалки, с которыми провели беседу сотрудники УГЗ, реку покинул лишь один.

"В связи с потеплением и снижением прочности ледового покрова водоемов мы усилили профилактическую работу с населением. На данный момент в Кировском районе мы провели 112 рейдов, об опасности выхода на лед напомнили 408 людям", –добавил Ильнур Халилович. .

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