В Уфе на асфальте у перекрестков наносят предупреждающие надписи

В Уфы на оживленных перекрёстках появляются предупреждающие надписи. Они напомнят пешеходам и велосипедистам элементарные правила безопасности при пересечении проезжей части по пешеходному переходу.

"Они обращают внимание пешеходов на то, что прежде чем выйти на проезжую часть, нужно обязательно убедиться в собственной безопасности, снять наушники, а родителям взять ребенка за руку. В ближайшее время надписи будут наносить на нерегулируемых переходах и на других улицах и территориях Дёмы", - отметил глава района Антон Тарасов в социальных сетях.