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Вчера, 17:18

В Оренбурге презентуют проект памятника Юрию Шатунову

РИА Новости
Фото:РИА Новости

В Оренбурге во вторник, 28 марта, публике презентуют проект памятника Юрию Шатунову и основателю группы «Ласковый май» Сергею Кузнецову. Как сообщает РИА Новости, эскизы сделаны из скульптурного пластилина, а сам монумент хотят отлить в бронзе. Ожидается, что памятник будет представлять стоящих рядом Кузнецова и Шатунова. Его установят вблизи детского дома, где воспитывался исполнитель. Автор проекта – известный в Оренбурге скульптор Александр Сукманов. Он взялся за работу по просьбе друзей музыкантов.

Напомним, как ранее писал «Башинформ», Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет 23 июня 2022 года. Будущий артист родился в Башкирии, в городе Кумертау. Огромную популярность артисту принесли песни «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер», «Детство» и многие другие, их пела вся страна. На малой родине исполнителя также планируют увековечить его память.

 7 ноября 2022 года скончался Сергей Кузнецов, автор «Белых роз» и создатель «Ласкового мая». Сообщалось, что предположительной причиной смерти стал сердечный приступ.

Автор:Ляйсан Закирова
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