Новости Башкортостана и Уфы
76.57
+0.12
82.29
-0.1
78.28
+0.16
6+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 15:37

В мае начнет курсировать новый двухэтажный поезд, который свяжет Уфу с югом России

Куйбышевская железная дорога - филиал ОАО «РЖД»
Фото:Куйбышевская железная дорога - филиал ОАО «РЖД»

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», новый двухэтажный поезд № 357/358 сообщением Уфа — Имеретинский курорт начнет курсировать в мае. Первый состав отправится из Уфы 27 мая, из Имеретинского курорта — 29 мая.

Поезд будет курсировать по датам, отправляясь из Уфы в 07.18, из Самары в 16.35, со станции Имеретинский курорт — в 18.51. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Абдулино, Самара, Сызрань-Город, Сенная, Саратов, Волгоград, Краснодар, Туапсе, Сочи, Адлер и других. Время указано местное.

«В составе поезда — двухэтажные купейные вагоны. Современный подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда маломобильных пассажиров. В состав поезда включен вагон-ресторан», — рассказали в компании.
Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика