В мае начнет курсировать новый двухэтажный поезд, который свяжет Уфу с югом России

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», новый двухэтажный поезд № 357/358 сообщением Уфа — Имеретинский курорт начнет курсировать в мае. Первый состав отправится из Уфы 27 мая, из Имеретинского курорта — 29 мая.

Поезд будет курсировать по датам, отправляясь из Уфы в 07.18, из Самары в 16.35, со станции Имеретинский курорт — в 18.51. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Абдулино, Самара, Сызрань-Город, Сенная, Саратов, Волгоград, Краснодар, Туапсе, Сочи, Адлер и других. Время указано местное.

«В составе поезда — двухэтажные купейные вагоны. Современный подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда маломобильных пассажиров. В состав поезда включен вагон-ресторан», — рассказали в компании.