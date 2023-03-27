В башкирском Белорецке жители массово пожаловались на сильный запах газа

Для жителей Белорецка минувшая ночь выдалась беспокойной: люди массово ощущали запах газа. В экстренные службы обращения стали поступать около 23 часов, всего позвонили порядка 250 раз.

Как стало известно агентству «Башинформ», запах ощущали в микрорайонах, ограниченных улицами 50-летия Октября, Точисского, Кирова и Ленина.

На место незамедлительно выехали газовые службы, сотрудники администрации и руководители экстренных служб, спасатели, полицейские.

Наиболее вероятной причиной инцидента специалисты назвали слив остатков газомоторного топлива в районе городского рынка. Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить виновных.



«Как известно, сам газ не пахнет, но в него добавляют вещество с неприятным специфическим запахом - одорант. Это предупреждающая добавка, чтобы при утечках газа люди быстро реагировали. Именно запах одоранта и встревожил белоречан. Были произведены замеры концентрации газа по всем адресам заявок, приборы показали нулевые значения. Аварийных ситуаций на газораспределительных сетях города не зафиксировано. Угрозы здоровью жителей нет», - сообщил глава районной администрации Андрей Иванюта.