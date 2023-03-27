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Вчера, 17:46

В Башкирии врачи спасли беременную пациентку с крайне опасным осложнением

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ, в дистанционный центр мониторинга беременных республиканского клинического перинатального центра поступил вызов из Красноусольской больницы. По данным специалистов, у беременной женщины, находившейся в гостях, случились две судороги с потерей сознания до вызова скорой медпомощи. После прибытия бригады она была осмотрена фельдшером. Установлен срок — 31 неделя беременности, измерено артериальное давление — 160/100.

«Женщине выставили диагноз крайне опасного осложнения беременности — эклампсия. На дому ей оказали всю необходимую неотложную помощь, после чего доставили в приемный покой Кармаскалинской больницы. В палате интенсивной терапии под руководством специалистов дистанционного центра РКПЦ была начата магнезиальная терапия, — проинформировали в министерстве. — Вскоре на помощь в больницу прибыла бригада врачей перинатального центра: акушер-гинеколог, реаниматолог и неонатолог. Также для оказания помощи ребенку прибыл неонатолог из межрайонного перинатального центра Стерлитамака. В связи с тяжестью состояния, совместно с коллегами из перинатального центра было принято решение экстренного родоразрешения путём кесарева сечения на месте».

После стабилизации состояния, силами санитарной авиации маму и ребенка доставили в акушерский стационар третьего уровня РКПЦ для дальнейшей реабилитации.

Справка

Эклампсия – это наиболее тяжелая, критическая форма гестоза, протекающая с судорожным синдромом, потерей сознания, развитием постэклампсической комы. Опасность эклампсии заключается в высокой вероятности тяжелых осложнений у беременной: кровоизлияния в мозг, отека легких, преждевременной отслойки плаценты, почечной и печеночной недостаточности, а также гибели плода.

Автор:Дарья Субботина
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