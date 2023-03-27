В Башкирии уровень заболеваемости коронавирусом пошёл на спад

В Башкирии наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом «Башинформ» узнал из сообщения министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина.

Айрат Рахматуллин на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил, что коэффициент распространения коронавируса в регионе составляет 0,9, в России — 1,1 и за последние семь дней количество выявленных случаев заболевания СОVID-19 составило 1084, что на 21% ниже, чем за предыдущую неделю.

В инфекционных госпиталях развёрнуто 330 коек, свободный коечный фонд составляет 24%.

Напомним, неделю назад — 20 марта — Глава Башкирии поручил минздраву республики подготовить доклад с предложениями по ревакцинации.

«Продолжаем мониторить вакцинацию населения в разрезе муниципалитетов. На сегодняшний день вся вакцина распределена. Делаем акцент на приоритетные группы населения, это пациенты, имеющие несколько заболеваний, и пожилые граждане», — сказал Айрат Рахматуллин.

По его словам, также стабилизировалась ситуация с заболеваемостью ОРВИ. На сегодняшний день число заболевших составляет 60,1%.

«В Сибае, например, заметно снижение количества пациентов инфекционного госпиталя. Может, есть смысл перевести медучреждение в плоскость работы многопрофильных больниц?» — спросил Глава Башкирии Радий Хабиров у Айрата Рахматуллина.

«Да, такая стратегия есть. Сегодня в Сибае госпиталь используется для лечения и других инфекций. Это и геморрагическая лихорадка, и пневмония, и детские инфекции», — ответил министр.

Радий Хабиров подчеркнул, что лечебное учреждение должно использоваться эффективно. Руководитель республики напомнил, что в Стерлитамаке госпиталь используется и как родильное отделение, и как хирургия.

«Не давайте медучреждениям стоять. Койки должны работать», — отметил Глава Башкирии.