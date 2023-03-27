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Вчера, 13:28

В Башкирии спасатели вытащили из реки косулю

скриншот видео
Фото:скриншот видео

В Салавате спасатели не дали уйти под воду косуле. Как стало известно агентству «Башинформ» от пресс-службы мэрии, животное заметили сегодня, 27 марта, на реке Белой вблизи спасательной станции. Предположительно, косуля пыталась переплыть водоем, но у нее закончились силы.

Сотрудники аварийно-спасательного отряда подплыли к косуле на лодке и вытащили ее на берег, после чего передали на осмотр ветеринарам. Сейчас животное находится у волонтеров благотворительного фонда защиты животных и охраны окружающей среды «Мазай». После того, как косуля окрепнет и восстановится, ее планируют выпустить на волю.

Автор:Ляйсан Закирова
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