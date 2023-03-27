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Сегодня, 10:49

В Башкирии объявили отбор на Республиканский конкурс трудовых династий

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана объявило о старте отборочного этапа II Республиканского конкурса «Трудовые династии». Впервые он был проведен в 2022 году и показал, насколько регион богат трудовыми династиями, отметили в минтруде.

«О любви к профессии, передаваемой из поколения в поколение, тогда рассказали более 120 семей со всего Башкортостана. И это были не только люди, которые работают в сферах образования и здравоохранения, где преемственность традиционно сильна. Участниками конкурса стали также представители промышленности, строительства, транспорта, культуры, спорта, сельского хозяйства, социального обслуживания. В этом году ждём от жителей республики ещё большей активности. Это замечательный пример для юного поколения, ведь именно в семье воспитывается уважение к труду», – подчеркнула глава ведомства Ленара Иванова.

 Конкурс проводится в два этапа по трем номинациям:

«За эффективную работу» – победа присуждается династии, имеющей наибольшее количество наград;

«За преемственность поколений» – самой многочисленной династии;

«Старейшая династия» – за самый продолжительный трудовой стаж.

Победители и призеры финального этапа награждаются дипломами и памятными призами. Финансируется конкурс за счет средств регионального бюджета. Церемония награждения состоится в рамках торжеств, приуроченных к Дню Республики. Как сообщал Башинформ, в прошлом году первых призеров наградил Глава Башкирии Радий Хабиров. 

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