Улицы Уфы приведут в порядок к 10 апреля — Ратмир Мавлиев

Сити-менеджер башкирской столицы пообещал привести в порядок городские улицы к 10 апреля. Об этом Ратмир Мавлиев сообщил на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

Срок определил Глава Башкирии, потребовав от глав крупных городов начинать уборку уже в первой декаде апреля.

Обычно результаты субботников ожидались к 1 мая, но в этом году снег начал сходить очень рано, отметил Радий Хабиров. Контрольному управлению поручено 10 апреля доложить, как идет работа в крупных городах

«Не первый год я уделяю особое внимание элементарной чистоте. Чтобы был убран мусор, скошена трава, заделаны ямы и так далее. Может быть, это невидимая работа, но она должна быть сделана», — говорил руководитель региона.