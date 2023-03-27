Новости Башкортостана и Уфы
76.45
0
82.39
0
76.25
+1.26
5+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 12:34

Глава Башкирии поручил мэрам крупных городов привести их в порядок к 10 апреля

Валерий Шахов
Фото: Валерий Шахов

Города должны быть приведены в порядок к 10 апреля, дал поручение сити-менеджерам Глава Башкирии на оперативном совещании правительства в ЦУРе. Обычно этот срок выставлялся на 1 мая, но в этом году снег начал сходить очень рано, и города завалены оставшейся после зимы грязью и мусором, отметил Радий Хабиров. Контрольному управлению поручено 10 апреля доложить, как идет работа, об итогах проверки чистоты в городах.

«Не первый год я уделяю особое внимание элементарной чистоте. Чтобы был убран мусор, скошена трава, заделаны ямы и так далее. Может быть, это невидимая работа, но она должна быть сделана», — сказал руководитель региона.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика