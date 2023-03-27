Глава Башкирии поручил мэрам крупных городов привести их в порядок к 10 апреля

Города должны быть приведены в порядок к 10 апреля, дал поручение сити-менеджерам Глава Башкирии на оперативном совещании правительства в ЦУРе. Обычно этот срок выставлялся на 1 мая, но в этом году снег начал сходить очень рано, и города завалены оставшейся после зимы грязью и мусором, отметил Радий Хабиров. Контрольному управлению поручено 10 апреля доложить, как идет работа, об итогах проверки чистоты в городах.

«Не первый год я уделяю особое внимание элементарной чистоте. Чтобы был убран мусор, скошена трава, заделаны ямы и так далее. Может быть, это невидимая работа, но она должна быть сделана», — сказал руководитель региона.