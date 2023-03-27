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Сегодня, 09:03

Уфа вошла в число городов-миллионников, где наиболее активно применяется фотофиксация данных о ДТП

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Российский союз автостраховщиков (РСА) рассказал, насколько активно применяется фотофиксация данных о ДТП в рамках сервиса «Оформление европротокола онлайн» в городах-миллионниках страны.

С ноября 2019 года наиболее активным городом по использованию фотофиксации данных о ДТП стал Новосибирск. Там произошло 30% от всех ДТП в мегаполисах, зафиксированных через данный сервис, или 1231 происшествие на 100 тыс. жителей. На второй строчке расположился Челябинск, а на третьем месте  - Уфа, где произошло 13% от всех ДТП в мегаполисах, зафиксированных через сервис «Оформление европротокола онлайн» (510 на 100 тыс. жителей). Топ-5 наиболее активных мегаполисов замыкает Воронеж.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как поддерживают в нормативном состоянии дороги Башкирии.

Автор:Роман Якимчук
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