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Вчера, 15:59

Цифровой образовательный проект из Башкирии стал победителем финала премии «Бизнес-Успех»

Партнерский материал

В Москве прошёл финал Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». На финальный этап прибыли 90 предпринимателей, в их числе 5 участников из Башкирии, которые были выбраны по итогам региональных состязаний, всего же заявки на участие подали более 35 тыс. человек со всей России. Победителем в номинации «Лучший интернет-проект» 12 сезона премии стал основатель компании «Цифровые образовательные технологии Чайлд Скилл» из Башкирии Никита Абрамов.

Наталья Орлова
Наталья Орлова

Победа в номинации престижной премии, организаторами которой выступают общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Общественная палата России, даст компании новый импульс развития. Для Никиты Абрамова и его проекта это очень важно. В начале своего пути, когда о проекте еще никто не знал, Никита обратился за поддержкой к депутату Госдумы от Башкирии Наталье Орловой. Ознакомившись с его разработками, депутат оказала необходимую помощь и поддержку, благодаря этому молодой предприниматель смог заявить о себе на общероссийском уровне.

Компания «Цифровые образовательные технологии Чайлд Скилл» предлагает новый формат обучения с использованием интерактивных анимационных видеороликов, тестов и практических заданий для детей от 6 до 14 лет. Инновационный формат помогает детям легко усваивать учебный материал, концентрируя на нем внимание, в ходе занятий ребенок взаимодействует со своим персональным цифровым учителем, к тому же такие уроки гораздо доступнее по цене, в сравнении с традиционными.

Автор:Роман Якимчук
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