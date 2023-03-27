Цифровой образовательный проект из Башкирии стал победителем финала премии «Бизнес-Успех»

Победа в номинации престижной премии, организаторами которой выступают общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Общественная палата России, даст компании новый импульс развития. Для Никиты Абрамова и его проекта это очень важно. В начале своего пути, когда о проекте еще никто не знал, Никита обратился за поддержкой к депутату Госдумы от Башкирии Наталье Орловой. Ознакомившись с его разработками, депутат оказала необходимую помощь и поддержку, благодаря этому молодой предприниматель смог заявить о себе на общероссийском уровне.

Компания «Цифровые образовательные технологии Чайлд Скилл» предлагает новый формат обучения с использованием интерактивных анимационных видеороликов, тестов и практических заданий для детей от 6 до 14 лет. Инновационный формат помогает детям легко усваивать учебный материал, концентрируя на нем внимание, в ходе занятий ребенок взаимодействует со своим персональным цифровым учителем, к тому же такие уроки гораздо доступнее по цене, в сравнении с традиционными.