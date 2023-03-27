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Вчера, 15:12

Судебные приставы Башкирии отправили домой 64 мигранта-нелегала

пресс-служба ГУФССП России по РБ
Фото:пресс-служба ГУФССП России по РБ

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГУ ФССП России по РБ, с начала 2023 года судебные приставы сопроводили на родину 56 нелегально проживающих на территории России иностранных граждан. Буквально на днях еще восемь мигрантов, не вставших своевременно на соответствующий учет, также по решению суда под контролем сотрудников органа принудительного исполнения покинули Россию и вернулись домой.

«Административное выдворение применяется при совершении иностранным гражданином или лицом без гражданства противоправных действий, противоречащих интересам государственной безопасности, охраны госграницы или охраны общественного порядка, а также в целях охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и законных интересов граждан РФ и других лиц, и в случае нарушения положений ФЗ № 115-ФЗ „О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации“, иного законодательства РФ. Решение об административном выдворении за пределы РФ принимает суд», — подчеркнули в ведомстве.

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