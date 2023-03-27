Стартовал марафон ИТ-соревнований

Участники состязания виртуально, в цифровом симуляторе на базе «РН-ГОРИЗОНТ+» (программный комплекс «Роснефти»), сопровождали бурение двух горизонтальных скважин. В режиме реального времени они анализировали сгенерированные программой геофизические данные, оценивали риски и вносили корректировки в траекторию скважин для достижения максимальной длины горизонтального ствола в продуктивном нефтяном интервале. Особенностью задания первого тура было наличие разломов в районах бурения. Всё, как в реальной работе геонавигаторов.

В рамках Лиги-2023 состоятся еще четыре онлайн-тура. Задания будут отличаться различными осложняющими геологическими и технологическими факторами бурения. Принять участие можно выборочно в любых из туров или во всех сразу. В финальный этап соревнований, который состоится в очном формате в Москве, попадут геонавигаторы, набравшие больше всех баллов по итогам пяти туров.

Кроме Лиги геонавигации в рамках ИТ-Марафона в течение года состоятся академический турнир и два студенческих хакатона: вузов страны и для программистов-робототехников. Общий призовой фонд Марафона составит 2 800 000 рублей.