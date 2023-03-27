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Сегодня, 12:20

Стартовал марафон ИТ-соревнований

Более 100 сотрудников нефтегазовых компаний и студентов вузов приняли участие в первом туре Лиги геонавигации, которую научный институт «РН-БашНИПИнефть» проводит в рамках ежегодного марафона ИТ-соревнований «Роснефти».

Участники состязания виртуально, в цифровом симуляторе на базе «РН-ГОРИЗОНТ+» (программный комплекс «Роснефти»), сопровождали бурение двух горизонтальных скважин. В режиме реального времени они анализировали сгенерированные программой геофизические данные, оценивали риски и вносили корректировки в траекторию скважин для достижения максимальной длины горизонтального ствола в продуктивном нефтяном интервале. Особенностью задания первого тура было наличие разломов в районах бурения. Всё, как в реальной работе геонавигаторов.

В рамках Лиги-2023 состоятся еще четыре онлайн-тура. Задания будут отличаться различными осложняющими геологическими и технологическими факторами бурения. Принять участие можно выборочно в любых из туров или во всех сразу. В финальный этап соревнований, который состоится в очном формате в Москве, попадут геонавигаторы, набравшие больше всех баллов по итогам пяти туров.

Кроме Лиги геонавигации в рамках ИТ-Марафона в течение года состоятся академический турнир и два студенческих хакатона: вузов страны и для программистов-робототехников. Общий призовой фонд Марафона составит 2 800 000 рублей.

«Основная цель ИТ-марафона – привлечь к решению интересных практических задач широкий круг молодежи и раскрыть новые возможности взаимодействия с высшими учебными заведениями, доступные нам благодаря развитию ИТ-технологий. Соревнования помогают объединить начинающих специалистов и профессионалов, как нефтяной отрасли, так и ИТ-индустрии, а также вывести на новый уровень современные цифровые технологии и систему образования»,
комментирует начальник Управления автоматизации производственных процессов «РН-БашНИПИнефть» Радик Рахматуллин.

Лучшие участники соревнований будут приглашены на финал ИТ-Марафона, который состоится в декабре в Москве.

Регистрация на Лигу геонавигации открыта на сайте: https://events.rn.digital/hack/liga2023.

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