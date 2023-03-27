Роспотребнадзор назвал районы Башкирии с самой высокой активностью клещей

Управление Роспотребнадзора по Башкирии предупреждает о наступлении сезона активности клещей, являющихся переносчиками опасных инфекций. Территория Башкирии является эндемичной по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом. Ежегодно в эпидсезон с жалобами на укусы клещей в медучреждения обращаются от 10 до 20 тыс. человек.

По итогам 2022 года в республике зарегистрировано 28 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом (в 2021 году – 16), в том числе среди детей до 17 лет зарегистрировано 7 случаев. Заболеваемость отмечалась в 10 из 63 административных территорий. Выше среднереспубликанского показателя заболеваемость клещевым энцефалитом зарегистрирована в Белорецком (12 случаев), Кигинском (2), Салаватском (2), Дуванском (2), Балтачевском (1), Караидельском (1) районах.

Ранее «Башинформ» сообщал об оптимальном сезоне для вакцинации от клещевого энцефалита.