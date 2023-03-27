Новости Башкортостана и Уфы
76.45
0
82.39
0
76.25
+1.26
5+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 07:31

Роспотребнадзор назвал районы Башкирии с самой высокой активностью клещей

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Управление Роспотребнадзора по Башкирии предупреждает о наступлении сезона активности клещей, являющихся переносчиками опасных инфекций. Территория Башкирии является эндемичной по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом. Ежегодно в эпидсезон с жалобами на укусы клещей в медучреждения обращаются от 10 до 20 тыс. человек.

По итогам 2022 года в республике зарегистрировано 28 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом (в 2021 году – 16), в том числе среди детей до 17 лет зарегистрировано 7 случаев. Заболеваемость отмечалась в 10 из 63 административных территорий. Выше среднереспубликанского показателя заболеваемость клещевым энцефалитом зарегистрирована в Белорецком (12 случаев), Кигинском (2), Салаватском (2), Дуванском (2), Балтачевском (1), Караидельском (1) районах.

Ранее «Башинформ» сообщал об оптимальном сезоне для вакцинации от клещевого энцефалита.

Автор:Роман Якимчук
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика