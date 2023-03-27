Пора ли отключать тепло в Башкирии?

В Башкирии в этом году весна ранняя — уже в марте значительно потеплело, на реках вот-вот начнется ледоход. Стало жарковато и в помещениях. Как пояснили в минЖКХ РБ, согласно законодательству, отопление в многоквартирных домах и организациях выключается после того, как среднесуточная температура продержится на уровне +8 в течение пяти суток. В ближайшие две недели такого периода не ожидается, сообщал «Башинформ».

Тем не менее жители МКД могут сообща решить отключить отопление — на общем собрании собственников. Протокол собрания направляется в управляющую компанию, которая передаст его ресурсоснабжающей компании.

Но, может быть, спешить выключать батареи не стоит — весной погода очень нестабильна, и периоды резкого потепления могут смениться резким похолоданием. А после отключения запустить тепло обратно уже нельзя, напомнили в минЖКХ.