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Сегодня, 12:48

Муниципалитеты Башкирии получат коммунальную технику на более 1,5 млрд рублей

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Башкирия в 2023 году закупит 228 единиц коммунальной техники общей стоимостью в 1 млрд 540 млн рублей, сообщила на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе и. о. министра ЖКХ региона Ирина Голованова.

Она поступит в города и районы до конца года. Технику приобретут в рамках договоров лизинга, заключенных на 5 лет. Кроме того, в 2025-м и 2026-м годах по офсетным контрактам планируется закупить 246 и 177 единиц соответственно.

Как отметила Ирина Голованова, в прошлом году техпарк Башкирии пополнился 312 единицами, что составляет 20% от общего количества.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в федеральном рейтинге по итогам 2022 года в республике отмечается наименьшая аварийность коммунальных служб среди субъектов ПФО.

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