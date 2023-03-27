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Сегодня, 12:38

Азамат Янбердин назначен помощником Главы Башкирии

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил о назначении на должность помощника Главы РБ Азамата Янбердина.

«Вы все его хорошо знаете. Компетенции у него широкие. Будет моим помощником», — заключил Радий Хабиров.

Азамат Янбердин (ранее Альмухаметов) родился в 1971 году в Ишимбае. У него два высших образования - имеет диплом журналиста БашГУ и юриста Академии труда и социальных отношений. Начинал карьеру на телевидении с должности редактора молодёжных программ в 1991 году. Вместе с группой единомышленников создал муниципальный телеканал «Вся Уфа», где стал заместителем директора. В 2010 году назначен директором БСТ. В декабре 2018 года вернулся на «Всю Уфу», где проработал руководителем до 10 января 2023 года. В ноябре 2021 года Указом Главы РБ введён в состав Общественной палаты, где был единогласно избран председателем. Имеет почетное звание «Заслуженный работник печати и СМИ РБ».

Под его руководством телекомпания инициировала благотворительные проекты, благодаря которым «Вся Уфа» получила заслуженное федеральное признание - это Всероссийская телевизионная общественная премия «Герой нашего времени», ставшая визитной карточкой уфимского телеканала, и проект «Радость нашего дома» по устройству детей-сирот в семьи. За 4 года его работы 55 малышей обрели новых родителей.

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