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Сегодня, 13:20

Второму пилоту самолета Уфа - Дубай понадобилась медпомощь

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В аэропорту Уфы днем 25 марта второму пилоту понадобилась медпомощь. Как сообщается в телеграм-канале «Авиаинцидент», находясь на стоянке, до получения разрешения на выполнение полета, капитан воздушного судна запросил медицинскую помощь для второго пилота. Информация была передана диспетчерской службе аэропорта Уфы. Что случилось со вторым пилотом — не уточняется.

В пресс-службе столичного аэропорта «Башинформу» прокомментировали случившееся.

«25 марта рейс по направлению Уфа-Дубай отменён по решению авиакомпании FlyDubai. Рейс перенесен на 26 марта на 20.00. Пассажиры обеспечены всем необходимым, согласно авиационным правилам (горячее питание, размещение в гостинице). Более подробную информацию следует уточнять у авиакомпании», — проинформировали в аэропорту Уфы.

Автор:Дарья Субботина
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