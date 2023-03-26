В Башкирии в ближайшие дни будет по-весеннему тепло

По данным Башгидрометцентра, в воскресенье, 26 марта, местами пройдёт небольшой дождь, днем по северу до умеренного. Утром прогнозируется туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем составит +6,+11 градусов, в горных районах до +14.

В понедельник и вторник, 27 и 28 марта, местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Столбики термометров ночью покажут +1,+6, днем +9,+14.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что днем 24 марта аэрологическая станция Уфа-Дема зафиксировала перекрытие абсолютного максимума температуры воздуха, который составил +9,9 градуса (+7,8 был в 2016 году).