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Сегодня, 10:25

Уфимцам предлагают оценить ситуацию, связанную с вывозом ТКО

архив Башинформ
Фото:архив Башинформ

В Уфе на территориях жилых домов и социальных объектов установлены 1063 контейнера для раздельного сбора отходов и 1352 сетки для полиэтиленовой тары. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе мэрии города, в Уфе ведется мониторинг вывоза твердых коммунальных отходов с мест их накопления через государственную систему «ТКО Башкортостан», которая позволяет контролировать качество содержания контейнерных площадок и своевременный вывоз мусора.

«Сегодня уфимцам предлагают оценить текущую ситуацию, связанную с вывозом ТКО, и свою готовность сортировать бытовой мусор. 24 марта стартовал опрос „Мусорная реформа: раздельный сбор мусора“, который продлится до конца месяца», — отметили в муниципалитете.

Проголосовать можно по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/355671/.

В жилой зоне столицы оцифровано уже порядка 4 тысяч точек вывоза отходов.

«Инфраструктура сбора ТКО очень мобильная: обустраиваются новые площадки, старые металлические контейнеры меняются на современные пластиковые, устанавливаются контейнеры для раздельного сбора отходов. Все изменения отражаются в системе», — рассказали в городской мэрии.

Анализ размещенных в ГИС «ТКО Башкортостан» фото позволяет определить как выглядит площадка, выявить замечания по ее техническому состоянию, содержанию и определить по каким адресам возникли препятствия. Информация о них передается в управляющую организацию и административную комиссию для принятия мер воздействия. Нарушителям грозят административные штрафы: для физических лиц — от 1000 до 2000 рублей, для должностных — от 5000 до 10000 рублей, для юридических — от 20000 до 30000 рублей. При повторном правонарушении размер штрафа увеличивается.



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