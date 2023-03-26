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Сегодня, 17:45

МЧС обратилось к жителям Башкирии с важным заявлением

Галина Бахшиева, архивное фото
Фото:Галина Бахшиева, архивное фото

В Башкирии с 20 часов 26 марта до 20 часов27 марта прогнозируются неблагоприятные погодные явления: на автодорогах ночью и утром местами туман, видимость 500 метров и менее. Об этом "Башинформу" сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В ближайшие сутки в республике прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 0,+5 градусов, днем +10,+15. На автодорогах ночью и утром местами туман, видимость 500 метро и менее, предупредили спасатели.

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