МЧС обратилось к жителям Башкирии с важным заявлением

В Башкирии с 20 часов 26 марта до 20 часов27 марта прогнозируются неблагоприятные погодные явления: на автодорогах ночью и утром местами туман, видимость 500 метров и менее. Об этом "Башинформу" сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В ближайшие сутки в республике прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 0,+5 градусов, днем +10,+15. На автодорогах ночью и утром местами туман, видимость 500 метро и менее, предупредили спасатели.