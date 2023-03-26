Этой зимой в одном из хозяйств Башкирии родилось много диких кабанят

Минэкологии Башкирии в Дюртюлинском районе проверило условия ведения вольерного хозяйства по содержанию диких кабанов и косуль в охотничьем хозяйстве.

Как рассказал глава этого хозяйства Ринат Хаматдинов, для развития вольерного содержания диких животных имеются все возможности.

«Кормами кабаны и косули, содержащиеся в вольерах обеспечены, перезимовали хорошо. Кабаны также принесли много приплода и недавно родившиеся кабанята чувствуют себя отлично, падежа нет. Также дикие животные в естественной среде обитания обеспечены кормами, численность лосей высокая», - отметил он и добавил, что помимо диких животных на арендованных землях ещё содержатся около 100 лошадей.

Слова директора охотничьего хозяйства подтвердил замминистра природопользования и экологии РБ Камиль Биргулиев, побывавший там с проверкой.

«Это на самом деле соответствует действительности, так как по пути в хозяйство около дороги я встретил спокойно прогуливающихся лосей. Хозяйство развивается в правильном направлении и входит сегодня в число самых передовых в республике», - заключил Камиль Биргулиев.