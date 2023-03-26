1 апреля стартует конкурс «Трудовые династии Башкортостана»-2023

1 апреля стартует отборочный этап республиканского конкурса «Трудовые династии Республики Башкортостан», сообщили в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Масштабный конкурс-2023 проводится в рамках объявленного Года педагога и наставника. Цель конкурса - сохранение и приумножение трудовых традиций в семьях Башкортостана.

«В прошлом году конкурс проводился впервые и показал, что наша республика богата трудовыми династиями. Рассказали о своей любви к профессии, передаваемой из поколения в поколение, более 120 семей-участников конкурса. И это не только люди, работающие в образовании и здравоохранении - именно в этих областях традиционно сильна преемственность, но и в сфере промышленности, строительства, транспорта, культуры, спорта, сельского хозяйства, социального обслуживания. В этом году ждём от жителей республики ещё большей активности. Это замечательный пример для юного поколения, поскольку уважение к труду невозможно сформировать без семейного участия», - заявила глава минтруда Башкортостана Ленара Иванова.

Конкурс проводится в два этапа по трем номинациям:

«За эффективную работу» – победа присуждается династии, имеющей наибольшее количество наград;

«За преемственность поколений» – победит самая многочисленная династия;

«Старейшая династия» – выбирается династия с самым продолжительным трудовым стажем.

Получить полную информацию о конкурсе-2023 можно на сайте минтруда Башкортостана.

Церемония награждения лучших трудовых династий Башкортостана состоится во время торжественного мероприятия, посвященного Дню Республики.

Напомним, 10 ноября прошлого года в Доме республики состоялась церемония награждения победителей и призеров первого по счету конкурса «Трудовые династии Башкортостана».

Вручая заслуженные награды, Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил важность чествования семейных традиций на производстве.

«Всегда говорю, что трудовые династии – не только основа любого предприятия и отрасли. Это ещё и опора нашей страны, нашей республики, – сказал он тогда. – В Год модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий для нас особая честь приветствовать представителей самых разных профессий. У каждой династии – своя история. Но всех их объединяет трепетное отношение к работе, особая трудовая доблесть, гордость за свою профессию. Республика испытывает к вам глубочайшее уважение».

Например, в 2022 году трудовую династию Заляевых из Туймазинского района Башкортостана жюри признало лучшими в номинации «Старейшая династия».

Общий трудовой стаж этой династии, основателем которой является сварщик нефтепромысла Закий Халяпович Заляев, составил 232 года. Подробнее узнать о династии башкирских нефтяников можно в этом материале "Башинформа".