Жителей Башкирии приглашают участвовать в экологическом конкурсе

Министерство природопользования и экологии Башкирии приглашает жителей республики присоединиться к участию в конкурсе от «Воды России». В этом году конкурс разделён на семь номинаций: четыре из них индивидуальные и три командные. Полное описание доступно на сайте. Выбрать можно одну или несколько номинаций. Это могут быть видеоработы, рассказы о полезных экопривычках, о возможностях использования мусора и др.

Заявки и конкурсные работы принимаются по 30 мая 2023 года. Первые 1000 участников получат наборы волонтёра с символикой акции «Вода России» для использования в своих конкурсных работах и по назначению – на уборках. Имена победителей будут известны до 1 августа 2023 года.

Ранее «Башинформ» рассказывал как в республике реализуются мероприятия нацпроекта «Экология».