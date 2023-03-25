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Вчера, 20:21

Жителей Башкирии приглашают участвовать в экологическом конкурсе

минэкологии Башкирии
Фото:минэкологии Башкирии

Министерство природопользования и экологии Башкирии приглашает жителей республики присоединиться к участию в конкурсе от «Воды России». В этом году конкурс разделён на семь номинаций: четыре  из них индивидуальные и три командные. Полное описание доступно на сайте. Выбрать можно одну или несколько номинаций. Это могут быть видеоработы, рассказы о полезных экопривычках, о возможностях использования мусора и др.

 Заявки и конкурсные работы принимаются по   30 мая 2023 года. Первые 1000 участников получат наборы волонтёра с символикой акции «Вода России» для использования в своих конкурсных работах и по назначению – на уборках. Имена победителей  будут известны до 1 августа 2023 года.

Ранее «Башинформ» рассказывал как в республике реализуются мероприятия нацпроекта «Экология».

Автор:Роман Якимчук
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