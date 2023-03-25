Весенняя генуборка: в Башкирии начинается сезон массовых субботников

В Башкирии уже совсем скоро стартует сезон массовых весенних субботников. По данным «Башинформа», месячник по санитарной очистке в республике пройдет с 3 апреля по 14 мая. Начиная с третьей декады апреля в Уфе пройдут мероприятия традиционной экологической акции «Зеленая Башкирия». В республике едиными днями высадки деревьев будут 22 апреля и 13 мая.

К слову, в прошлом году в рамках экологической акции в регионе высадили 49 тысяч различных деревьев и кустарников, из которых 16 тысяч — крупномеры. На одном из оперативных совещаний правительства Глава Башкирии Радий Хабиров поручил при озеленении общественных территорий делать упор на крупномеры.

«Упор надо делать на посадку крупномеров, которые выдержат погодные условия. Причем за ними обязательно ухаживать надо, и тогда наши города озеленятся», - сказал Радий Хабиров.

Несмотря на то, что официально субботники еще не стартовали, в некоторых муниципалитетах уже начали наводить чистоту. Так, сотрудники администрации Демского района Уфы устроили санитарную пятницу: ворошили снег на «Аллее сказок». В Ленинском районе башкирской столицы сотрудники образовательных учреждений убрались на своих территориях. «Чистый» четверг прошел также в Буздякском районе республики. Сотрудники предприятий и учреждений этого района, более 270 человек, убрались на прилегающих территориях.

Традицию субботников заложили железнодорожники

Пожалуй, не найдется человека, который хотя бы раз не участвовал в субботниках. Как правило, навести порядок в республике после долгой зимы помогают все - от мала до велика.

Традиции коллективного труда в нашей стране существуют испокон веков. В деревнях для какого-то важного и срочного дела собирали толоку. По-башкирски это называется «омә». Все жители села выходили вместе делать некое общее дело — убирать урожай, вырубать лес, строить дом и т. д.

Однако традицию проведения субботников в привычном для нас виде заложили более 100 лет назад рабочие железнодорожного депо «Москва-Сортировочная». В апреле 1919 года 15 человек по собственной инициативе остались после смены, чтобы отремонтировать три паровоза.

Инициатором акции стал бригадир слесарей коммунист Иван Бураков, а решение принималось на заседании партийной ячейки. После этого Бураков рассказал об идее субботников товарищам по партии, и коллеги подхватили опыт. А уже спустя месяц идея бесплатного совместного труда на благо Родины начала распространяться по всей стране. Первые субботники были добровольными. Позже железнодорожный райком Российской коммунистической партии (большевиков) принял постановление, согласно которому коммунисты были обязаны работать по субботам не менее шести часов. Так идея коллективного труда вышла на государственный уровень.

В июне 1919 года Владимир Ленин пишет статью: «Великий почин (О героизме рабочих в тылу. По поводу „коммунистических субботников“)». В ней он размышляет о значении этого нового явления в жизни страны и всего мира. После публикации субботники стали проводить чаще, а их участников становилось все больше. В Москве даже сформировали бюро субботников. В каждом районе появились специальные отделы, которые сообщали предприятиям, сколько людей они должны предоставить на очередной «праздник труда».

Первый всероссийский субботник прошел 1 мая 1920 года. В Москве в нем участвовали около 450 тысяч человек. Владимир Ленин решил лично подать пример и помогал убираться на территории Кремля. Именно тогда была сделана легендарная фотография, на которой он запечатлен несущим с товарищами бревно. С этого снимка художники нарисовали потом множество картин.