Весенняя генуборка: в Башкирии начинается сезон массовых субботников

В Башкирии уже совсем скоро стартует сезон массовых весенних субботников. По данным «Башинформа», месячник по санитарной очистке в республике пройдет с 3 апреля по 14 мая. Начиная с третьей декады апреля в Уфе пройдут мероприятия традиционной экологической акции «Зеленая Башкирия». В республике едиными днями высадки деревьев будут 22 апреля и 13 мая.
К слову, в прошлом году в рамках экологической акции в регионе высадили 49 тысяч различных деревьев и кустарников, из которых 16 тысяч — крупномеры. На одном из оперативных совещаний правительства Глава Башкирии Радий Хабиров поручил при озеленении общественных территорий делать упор на крупномеры.
«Упор надо делать на посадку крупномеров, которые выдержат погодные условия. Причем за ними обязательно ухаживать надо, и тогда наши города озеленятся», - сказал Радий Хабиров.
Несмотря на то, что официально субботники еще не стартовали, в некоторых муниципалитетах уже начали наводить чистоту. Так, сотрудники администрации Демского района Уфы устроили санитарную пятницу: ворошили снег на «Аллее сказок». В Ленинском районе башкирской столицы сотрудники образовательных учреждений убрались на своих территориях. «Чистый» четверг прошел также в Буздякском районе республики. Сотрудники предприятий и учреждений этого района, более 270 человек, убрались на прилегающих территориях.
Пожалуй, не найдется человека, который хотя бы раз не участвовал в субботниках. Как правило, навести порядок в республике после долгой зимы помогают все - от мала до велика.
Традиции коллективного труда в нашей стране существуют испокон веков. В деревнях для какого-то важного и срочного дела собирали толоку. По-башкирски это называется «омә». Все жители села выходили вместе делать некое общее дело — убирать урожай, вырубать лес, строить дом и т. д.
Однако традицию проведения субботников в привычном для нас виде заложили более 100 лет назад рабочие железнодорожного депо «Москва-Сортировочная». В апреле 1919 года 15 человек по собственной инициативе остались после смены, чтобы отремонтировать три паровоза.
Инициатором акции стал бригадир слесарей коммунист Иван Бураков, а решение принималось на заседании партийной ячейки. После этого Бураков рассказал об идее субботников товарищам по партии, и коллеги подхватили опыт. А уже спустя месяц идея бесплатного совместного труда на благо Родины начала распространяться по всей стране. Первые субботники были добровольными. Позже железнодорожный райком Российской коммунистической партии (большевиков) принял постановление, согласно которому коммунисты были обязаны работать по субботам не менее шести часов. Так идея коллективного труда вышла на государственный уровень.
В июне 1919 года Владимир Ленин пишет статью: «Великий почин (О героизме рабочих в тылу. По поводу „коммунистических субботников“)». В ней он размышляет о значении этого нового явления в жизни страны и всего мира. После публикации субботники стали проводить чаще, а их участников становилось все больше. В Москве даже сформировали бюро субботников. В каждом районе появились специальные отделы, которые сообщали предприятиям, сколько людей они должны предоставить на очередной «праздник труда».
Первый всероссийский субботник прошел 1 мая 1920 года. В Москве в нем участвовали около 450 тысяч человек. Владимир Ленин решил лично подать пример и помогал убираться на территории Кремля. Именно тогда была сделана легендарная фотография, на которой он запечатлен несущим с товарищами бревно. С этого снимка художники нарисовали потом множество картин.
После распада СССР о субботниках на некоторое время забыли. Возрождать традицию весенней коллективной уборки начали в конце 1990-х. Правда, от революционного времени сохранили только традиционную преемственность, а не идеологическую.
Именно в таком виде субботники дошли до нас. Трудовые коллективы, школьники и студенты выходят на очистку территорий своих организаций и общественных пространств. Несколько часов коллективного труда и весь мусор, накопленный за долгий период зимы, исчезает с поля зрения. Помните цитату из произведения «Маленький принц»: «Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету». Вот и мы, встав поутру в субботу, наводим чистоту пусть и не в масштабах вселенной, но в своих городах и селах.
«Башинформ» обратился к политическим, общественным и культурным деятелям, чтобы они поделились своими воспоминаниями и мнением о субботниках.
– Участие в субботниках является неотъемлемой частью моей жизни, начиная со школьного возраста. Суть их за все это время не изменилась, так же убирали мусор, ветки, раскидывали снег, красили скамейки и т. д. Раньше, конечно, это было намного более масштабное мероприятие. Участие принимало практически все население, от мала до велика, создавалась праздничная атмосфера, музыка, хорошее настроение, люди с удовольствием работали для общего дела.
Мы с депутатами и сейчас участвуем в традиционных субботниках, приводим в порядок территорию, сажаем деревья. Это правильная, хорошая традиция, учит людей с уважением относиться к труду, беречь то место, в котором живешь.
Интересной историей Константин Борисович не поделился, но зато предложил фотографию, которая схожа с легендарным снимком вождя. На нем спикер Госсобрания также несет на плече бревно.
- Субботники - рутинная работа, я не склонен героизировать эту работу. Конечно, некая традиционность существует. Но хотелось бы, чтобы жители активнее выходили на уборку. Вот это главное. На субботник все работники в рамках своих трудовых коллективов выходят, а хотелось бы, чтобы дружной гурьбой выходили убираться и возле своих домов. Чтобы управляющие компании подготовили инструменты, пригласили жильцов. Если люди начнут в своих дворах прибираться, приучать к чистоте детей, порядка больше будет. Ведь, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Такой труд и сплачивает соседей.
- Для меня субботник всегда ощущался как праздник, как порыв единения. Никакой «обязаловки» не было, всегда с отличным настроением гурьбою шли, хватали метла и лопаты - и за работу. У меня есть даже где-то фотографии: у оперного театра мы кидаем снег, и все такие веселые, задорные. В коллективе была традиция - после субботника собраться у кого-то за столом. Хочу отметить, что это очень сближало людей. И еще запомнилось, что на субботнике всегда была хорошая погода.
- В 2019 году во время субботника на берегу озера Аслыкуль в Давлекановском районе нашли «зуб мамонта». Но позже ученые уфимской академии наук сказали, что это зуб лошади, ему более 150 лет.
А еще мы несколько раз проводили субботник в формате плоггинга, это смесь пробежки и уборки. Это мы делали на водопаде Кук-Караук и скале Калим-Ускан в Ишимбайском районе, бежали и по дороге собирали мусор. Также наши активисты из Белебея устроили велопробег. Доехали до Аслыкуля в Давлекановском районе, убрались и вернулись обратно. Мы делали и субботник, посвященный Дню России. Поднялись на Иремель, водрузили туда флаг нашей страны, на обратном пути собрали несколько мешков мусора.
Что касается находок, из интересного недавно нашли в Мишкинском районе, правда, не в рамках субботника, как кто-то выбросил целую партию спецодежды. Там и берцы специальные рабочие новые были. В то время, как мы собираем для наших бойцов обмундирование, это валяется на свалке. Они бы нашим ребятам очень пригодились!