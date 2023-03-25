В Башкирии утвердили порядок организации социального питания

В Башкирии утвержден порядок организации социального питания в организациях республики. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра региона Андрея Назарова опубликовано на портале правовой информации.

Как выяснил из документа «Башинформ», основными требованиями при выборе оператора соцпитания являются опыт работы в профильных учреждениях, квалификация специалистов, гарантии качества и безопасности выпускаемой продукции, наличие материально-технической базы и транспорта для доставки скоропортящихся грузов и готовых продуктов.

Координировать эти вопросы будет министерство торговли и услуг Башкирии, а контроль возложен на первого вице-премьера правительства — главу минэкономразвития РБ Рустама Муратова.