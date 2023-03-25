В Башкирии состоится медицинский форум «Здоровье матери и ребенка»

В Башкирии 4–6 апреля на площадке столичного «ВДНХ-Экспо» пройдет III медицинский форум, посвященный здоровью матери и ребенка. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Участников и гостей мероприятия ждут пленарное заседание, конференции, мастер-классы и научные секции, а также выставка современных лекарственных препаратов, медоборудования и профильных услуг.

Кроме того, спикеры обсудят стратегические и клинические проблемы педиатрии и оказания акушерско-гинекологической, неонатологической помощи.