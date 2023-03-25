Уфимские модельеры могут участвовать в московской неделе моды

Дизайнеров и модельеров из регионов приглашают представить свои коллекции c 28 по 30 апреля на специально организованных трехдневных маркетах Московской недели моды. Участие – бесплатное, напоминает пресс-служба мэрии Уфы.

Сообщить о своем желании присоединиться к мероприятию могут бренды женской, мужской и детской одежды, а также обуви и аксессуаров. Организатором выступает Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.Все заявки рассмотрит экспертный совет, состоящий из профессионалов индустрии. Они отберут порядка 150 отечественных брендов, которые смогут представить свою продукцию жителям Москвы и гостям города. Дизайнеры-участники маркетов также смогут разместить свои товары на платформе «Сделано в Москве». Это онлайн-площадка, где сегодня собрано более чем 1,5 тысячи российских брендов.

Заявки принимаются до 29 марта на сайте moscowfashion.ru. Задать вопросы и получить дополнительную информацию можно по электронной почте [email protected]