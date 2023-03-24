Жительница Башкирии, перенесшая трансплантацию печени, стала мамой

Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин 24 марта в своем телеграм-канале поделился с подписчиками радостной новостью. По его словам, 30-летняя жительница Стерлитамака, которая перенесла трансплантацию печени, стала мамой.

«Это первый случай в истории здравоохранения нашей республики! Небольшая предыстория. В 2013 году пациентка начала замечать у себя желтушность кожных покровов. Женщина неоднократно проходила лечение в гастроэнтерологии, гастрохирургии РКБ им. Куватова. После обследований врачи озвучили диагноз — цирроз печени, резвившийся в результате аутоиммунного гепатита, — сообщил министр. — В 2020 году бригада врачей-трансплантологов провела ортотопическую трансплантацию. Послеоперационный и восстановительный период у пациентки прошел без осложнений. Через год она захотела стать мамой. Если обычно решение о беременности принимают потенциальные мама и папа, то здесь учитывалось мнение трансплантационной команды».

Как выяснил «Башинформ», под тщательным контролем акушеров-гинекологов и трансплантологов была начата подготовка к беременности, а затем и к родам, которые по предварительной договоренности прошли в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова. И вот результат — в феврале пациентка родила девочку, роды прошли без осложнений. На сегодняшний день мама и ребенок находятся дома.