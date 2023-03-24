«Заболеваемость туберкулезом у нас значительно снизилась»: внештатный эксперт минздрава Башкирии

Ежегодно 24 марта во всех регионах России, включая Башкирию, отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом — инфекционным заболеванием, вызываемым одноименными микобактериями. Эпидемиологическая обстановка среди взрослых и детей в республике находится на особом контроле, причем как в крупных городах, так и в самых отдаленных уголках региона. Только в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион», организованной по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова, летом 2022 года подозрения на болезнь обнаружили у 28 жителей, которые сразу же получили необходимое лечение. Подробнее о мерах борьбы с туберкулезом корреспондент «Башинформа» узнал у главного внештатного специалиста-фтизиатра минздрава региона Миннинур Азаматовой.
Расскажите, пожалуйста, как сегодня складывается ситуация с туберкулезом в Башкирии?
Мы отмечаем снижение заболеваемости среди наших жителей за последние 5 лет, показатели на 100 тысяч населения с 2018 года значительно сократились. Уменьшилось и число активных больных — если ранее на учете состояло более 3000 пациентов, то к началу 2023 года их стало 2851. На 6% снизилась заболеваемость среди детей до 14 лет — данный показатель составил 3,1. Почти в два раза ниже общероссийского уровня распространенность туберкулеза у подростков Башкирии.
Чем вообще может грозить туберкулез?
Примерно в 92% случаев он поражает легкие и органы дыхания. Но встречаются и другие его формы — костно-суставной, туберкулез мочеполовой системы, кожи. Болезнь даже может заражать внутренние органы — почки, печень и т. д. Самое главное - соблюдать режим лечения, тогда болезнь можно победить. К сожалению, бывает, когда пациенты относятся легкомысленно — приходят и уходят по своему желанию, что чревато самыми серьезными последствиями.
Кто наиболее подвержен заболеванию?
В первую очередь, это люди с низким иммунитетом, а также те, кто находился в тесном контакте с больными. Часто туберкулезом страдают злоупотребляющие алкоголем. Среди наших пациентов есть также наркоманы и ВИЧ-инфицированные.
Отразилась ли международная экономическая обстановка на наличии лекарств от туберкулеза?
Санкции особенно нас не затронули — всех необходимых препаратов достаточно: и отечественных, и импортных. Мы строго следуем федеральным клиническим рекомендациям, согласно которым пациентам назначаются режимы химиотерапии. Борьба с этим недугом в Башкирии организована на высоком уровне. Нашей службе уделяется большое внимание со стороны Главы и руководства республики — построили новый хирургический корпус с двух-, трех- и четырехместными палатами, где созданы все условия для содержания больных (к примеру, организовано шестиразовое питание) и работы персонала. Башкирия же была здесь пионером - еще в 1997 году одной из первых в стране приняла закон о предупреждении распространения туберкулеза. У нас всегда развивались целевые программы, вводились неотложные меры борьбы, вносились различные поправки в действующее законодательство.
На какую помощь в Башкирии могут рассчитывать заболевшие туберкулезом люди?
Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер в Уфе располагает сегодня 1680 койками и 10 филиалами в городах Башкирии. Самый большой из них находится в Стерлитамаке. Наши филиалы также работают в Сибае, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате, Ишимбае, Кумертау, Приютово, Белорецке. Отмечу также, что жителей самых отдаленных населенных пунктов нашего региона обследуют специалисты «Поездов здоровья». При подозрении на туберкулез мы приглашаем человека на обследование и ставим на диспансерный учет, если есть показания — госпитализируем. Кроме того, в районах действует 52 туберкулезных кабинета со своими фтизиатрами. Но абсолютно во всех случаях выявленного впервые пациента госпитализируют. Выписываем только после завершения стационарного этапа лечения, когда в окружающую среду уже не выделяются опасные бактерии. Добавлю также, что в каждом нашем филиале имеются дневные стационары.
Что делается для того, чтобы предотвратить возможное распространение заболевания?
В последние годы мы расширили обследование границ очагов. Например, если в деревне один человек заболел, то обследуем всех ее жителей, если кто-то в городской квартире — наблюдаем не только подъезд, но и весь этот дом и соседние с ним. Если заболел ученик или учитель в школе — соответственно, обследуем остальных ребят и педагогический состав. То же самое с различными предприятиями и организациями.
Для детей проводим иммунодиагностику, а на третьи сутки после рождения ребенка делаем ослабленную вакцину БЦЖ для защиты организма.
Ваши советы по профилактике туберкулеза?
Здоровье людей зависит как от медиков, так и от самих людей. Конечно же, надо вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и, разумеется, регулярно обследоваться. Раз в два года обязательно нужно проходить флюорографию. А людям из группы риска — раз в шесть месяцев.
Пандемия коронавируса по республике и России в целом отступила, однако ковид коварен своими «побочками». Как его последствия сказались на развитии туберкулеза?
Мы ожидали, что, возможно, после пандемии вырастет количество пациентов с туберкулезом и в республике, и по стране в целом, но пока, к счастью, этого не наблюдается. Напротив, число умерших от заболевания из года в год сокращается. Так, в 2022 году летальных случаев в Башкирии было всего три на 100 тысяч населения, это очень низкий показатель. И, надеюсь, дальше ситуация будет только улучшаться.
Напомним, одной из важных задач сферы здравоохранения республики Глава Башкирии Радий Хабиров назвал укрепление первичного звена.
«Недопустимо, чтобы человек не мог дозвониться или записаться на прием к участковому врачу или узкому специалисту. Я прошу держать этот вопрос на постоянном контроле, независимо от вспышек сезонных заболеваний», — рассказывал он во время оглашения своего послания к госсобранию региона.