«Заболеваемость туберкулезом у нас значительно снизилась»: внештатный эксперт минздрава Башкирии

Ежегодно 24 марта во всех регионах России, включая Башкирию, отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом — инфекционным заболеванием, вызываемым одноименными микобактериями. Эпидемиологическая обстановка среди взрослых и детей в республике находится на особом контроле, причем как в крупных городах, так и в самых отдаленных уголках региона. Только в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион», организованной по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова, летом 2022 года подозрения на болезнь обнаружили у 28 жителей, которые сразу же получили необходимое лечение. Подробнее о мерах борьбы с туберкулезом корреспондент «Башинформа» узнал у главного внештатного специалиста-фтизиатра минздрава региона Миннинур Азаматовой.

Расскажите, пожалуйста, как сегодня складывается ситуация с туберкулезом в Башкирии?

Мы отмечаем снижение заболеваемости среди наших жителей за последние 5 лет, показатели на 100 тысяч населения с 2018 года значительно сократились. Уменьшилось и число активных больных — если ранее на учете состояло более 3000 пациентов, то к началу 2023 года их стало 2851. На 6% снизилась заболеваемость среди детей до 14 лет — данный показатель составил 3,1. Почти в два раза ниже общероссийского уровня распространенность туберкулеза у подростков Башкирии.

Чем вообще может грозить туберкулез?

Примерно в 92% случаев он поражает легкие и органы дыхания. Но встречаются и другие его формы — костно-суставной, туберкулез мочеполовой системы, кожи. Болезнь даже может заражать внутренние органы — почки, печень и т. д. Самое главное - соблюдать режим лечения, тогда болезнь можно победить. К сожалению, бывает, когда пациенты относятся легкомысленно — приходят и уходят по своему желанию, что чревато самыми серьезными последствиями.

Кто наиболее подвержен заболеванию?

В первую очередь, это люди с низким иммунитетом, а также те, кто находился в тесном контакте с больными. Часто туберкулезом страдают злоупотребляющие алкоголем. Среди наших пациентов есть также наркоманы и ВИЧ-инфицированные.

Отразилась ли международная экономическая обстановка на наличии лекарств от туберкулеза?

Санкции особенно нас не затронули — всех необходимых препаратов достаточно: и отечественных, и импортных. Мы строго следуем федеральным клиническим рекомендациям, согласно которым пациентам назначаются режимы химиотерапии. Борьба с этим недугом в Башкирии организована на высоком уровне. Нашей службе уделяется большое внимание со стороны Главы и руководства республики — построили новый хирургический корпус с двух-, трех- и четырехместными палатами, где созданы все условия для содержания больных (к примеру, организовано шестиразовое питание) и работы персонала. Башкирия же была здесь пионером - еще в 1997 году одной из первых в стране приняла закон о предупреждении распространения туберкулеза. У нас всегда развивались целевые программы, вводились неотложные меры борьбы, вносились различные поправки в действующее законодательство.

На какую помощь в Башкирии могут рассчитывать заболевшие туберкулезом люди?

Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер в Уфе располагает сегодня 1680 койками и 10 филиалами в городах Башкирии. Самый большой из них находится в Стерлитамаке. Наши филиалы также работают в Сибае, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате, Ишимбае, Кумертау, Приютово, Белорецке. Отмечу также, что жителей самых отдаленных населенных пунктов нашего региона обследуют специалисты «Поездов здоровья». При подозрении на туберкулез мы приглашаем человека на обследование и ставим на диспансерный учет, если есть показания — госпитализируем. Кроме того, в районах действует 52 туберкулезных кабинета со своими фтизиатрами. Но абсолютно во всех случаях выявленного впервые пациента госпитализируют. Выписываем только после завершения стационарного этапа лечения, когда в окружающую среду уже не выделяются опасные бактерии. Добавлю также, что в каждом нашем филиале имеются дневные стационары.

Что делается для того, чтобы предотвратить возможное распространение заболевания?

В последние годы мы расширили обследование границ очагов. Например, если в деревне один человек заболел, то обследуем всех ее жителей, если кто-то в городской квартире — наблюдаем не только подъезд, но и весь этот дом и соседние с ним. Если заболел ученик или учитель в школе — соответственно, обследуем остальных ребят и педагогический состав. То же самое с различными предприятиями и организациями.

Для детей проводим иммунодиагностику, а на третьи сутки после рождения ребенка делаем ослабленную вакцину БЦЖ для защиты организма.

Ваши советы по профилактике туберкулеза?

Здоровье людей зависит как от медиков, так и от самих людей. Конечно же, надо вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и, разумеется, регулярно обследоваться. Раз в два года обязательно нужно проходить флюорографию. А людям из группы риска — раз в шесть месяцев.

Пандемия коронавируса по республике и России в целом отступила, однако ковид коварен своими «побочками». Как его последствия сказались на развитии туберкулеза?

Мы ожидали, что, возможно, после пандемии вырастет количество пациентов с туберкулезом и в республике, и по стране в целом, но пока, к счастью, этого не наблюдается. Напротив, число умерших от заболевания из года в год сокращается. Так, в 2022 году летальных случаев в Башкирии было всего три на 100 тысяч населения, это очень низкий показатель. И, надеюсь, дальше ситуация будет только улучшаться.