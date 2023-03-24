В пятницу днем воздух в Башкирии прогреется до +14 градусов

По данным синоптиков, в пятницу, 24 марта, в Башкирии ожидается ясная погода без существенных осадков. На отдельных участках утром возможна гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Днем воздух прогреется до +6, +11°, в горных районах до +14°.

В субботу, 25 марта, местами возможны небольшие дожди, по северу до умеренного. Ветер южный, юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью составит 0, +5°, днем +5, +10°.

В воскресенье, 26 марта, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный умеренный, порывистый. Ночью столбики термометров покажут 0, +5°, днем +7, +12°.