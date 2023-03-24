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Вчера, 13:03

В поликлинике Башкирии увеличили число медиков для забора крови после обращения в соцсетях

Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото:Олег Яровиков / архив ИА «Башинформ»

В поликлинике № 4 городской клинической больницы № 18 Уфы после обращения жителя в соцсетях увеличили число медицинских специалистов для приема анализов. Об этом «Башинформу» сообщили в Центре управления республикой.

Один из пациентов учреждения 21 марта разместил в соцсетях видео большой очереди в процедурный кабинет, где сдают кровь. Его комментарий зафиксировали информсистемы ЦУР, после чего обращение передали в региональный минздрав. Ведомство провело внутреннюю проверку, в ходе которой выяснилось, что 32 человека тогда пришли самостоятельно с направлениями врачей на другие даты.

«Администрация 18-й больницы принесла извинения за сложившуюся ситуацию. Чтобы впредь избежать таких очередей, руководство учреждения вместе с минздравом приняли решение — с 22 марта ежедневно, с понедельника по пятницу, с 07.30 до 10.00 в процедурном кабинете № 228 принимают три медсестры вместо двух. Дополнительно организовали забор крови в кабинете № 118. Теперь на приеме анализов в двух кабинетах работают четыре специалиста», — пояснили в ЦУР Башкирии.
Автор:Иван Вавилов
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