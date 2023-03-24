В Башкирии закрылась последняя ледовая переправа

В Башкирии из-за теплой погоды и уменьшения толщины льда, изменения его структуры, для обеспечения безопасности закрыли ледовую переправу на реке Белой возле села Староянзигитово, последнюю из действовавших в республике на сегодняшний день.

«Прекращается проход людей, движение всех видов автомобилей и составов транспортных средств, а также тракторов и самоходных машин по ледовой переправе. Просим автомобилистов заранее продумать маршрут движения в заданном направлении. Не допускать выезда на лед вопреки запрещающим знакам», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ и подчеркнули, что на территории региона действующих ледовых переправ нет.