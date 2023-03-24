Новости Башкортостана и Уфы
76.31
-0.65
83.15
+0.18
74.3
-1.61
2+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 15:59

В Башкирии закрылась последняя ледовая переправа

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ

В Башкирии из-за теплой погоды и уменьшения толщины льда, изменения его структуры, для обеспечения безопасности закрыли ледовую переправу на реке Белой возле села Староянзигитово, последнюю из действовавших в республике на сегодняшний день.

«Прекращается проход людей, движение всех видов автомобилей и составов транспортных средств, а также тракторов и самоходных машин по ледовой переправе. Просим автомобилистов заранее продумать маршрут движения в заданном направлении. Не допускать выезда на лед вопреки запрещающим знакам», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ и подчеркнули, что на территории региона действующих ледовых переправ нет.

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика