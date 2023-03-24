В Башкирии возродят конкурс лучших водителей школьных автобусов

В Башкирии возродят конкурс профессионального мастерства среди лучших водителей школьных автобусов, сообщил на пресс-конференции в «Башинформе» министр образования и науки республики Айбулат Хажин.

По словам главы ведомства, церемонию награждения планируют провести на августовском педсовете. Ранее мероприятие «ставили на паузу» в связи с пандемией коронавируса.

«Уверен, что активность будет высокая, автопарк у нас большой и водителей много. Будем чествовать специалистов, вручать грамоты и памятные подарки. А в рамках форума „Взлетай“ обсудим вопросы поддержки школьных водителей, повышения зарплаты. В сфере работают настоящие энтузиасты, и отрадно, что за последнее время не было ни одной аварии по вине наших водителей, и еще более важно — ни один ребенок не пострадал. Я бы памятник им поставил, как школьному повару», — отметил Айбулат Хажин.