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Сегодня, 11:47

В Башкирии возродят конкурс лучших водителей школьных автобусов

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Башкирии возродят конкурс профессионального мастерства среди лучших водителей школьных автобусов, сообщил на пресс-конференции в «Башинформе» министр образования и науки республики Айбулат Хажин.

По словам главы ведомства, церемонию награждения планируют провести на августовском педсовете. Ранее мероприятие «ставили на паузу» в связи с пандемией коронавируса.

«Уверен, что активность будет высокая, автопарк у нас большой и водителей много. Будем чествовать специалистов, вручать грамоты и памятные подарки. А в рамках форума „Взлетай“ обсудим вопросы поддержки школьных водителей, повышения зарплаты. В сфере работают настоящие энтузиасты, и отрадно, что за последнее время не было ни одной аварии по вине наших водителей, и еще более важно — ни один ребенок не пострадал. Я бы памятник им поставил, как школьному повару», — отметил Айбулат Хажин.
Автор:Иван Вавилов
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