В Башкирии сократилось время прибытия скорой медпомощи к пациентам

В Башкирии объединение подстанций службы скорой медицинской помощи (СМП) сократило время прибытия медиков до пациентов. Об этом информагентству «Башинформ» сообщил главный врач республиканского центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Аяз Камалов.

Напомним, в 2022 году завершилось объединение служб СМП. В результате «неотложки» начали гораздо оперативно добираться до тяжёлых пациентов, которым нужна экстренная медицинская помощь и госпитализация. Практика слияния в медицинские округа имеется и в других регионах России.

Напомним, служба скорой медицинской помощи в республике представлена девятью межмуниципальными отделениями СМП, сформированными на базе девяти медицинских округов, а также двумя специализированными отделениями — в психиатрических больницах, расположенных в Уфе и Стерлитамаке.

По словам Аяза Камалова, создание единой диспетчерской службы в каждом из медицинских округов позволило улучшить управляемость бригадами СМП и контролировать своевременность исполнения вызова, а также повысить доступность скорой помощи.

«Объединение всех подстанций, оказывающих неотложную медицинскую помощь, способствовало улучшению преемственности между медучреждениями. А внедрение на всей территории Башкортостана единых алгоритмов действий медперсонала позволило повысить качество оказываемой медпомощи и организовать маршрутизацию экстренных пациентов с острым коронарным синдромом, острым нарушением мозгового кровообращения, сочетанной травмой в региональные центры», — говорит Аяз Камалов.

В настоящее время в республике работает 331 бригада СМП, большинство из которых фельдшерские. На экстренные вызовы выезжают специализированные врачебные и профильные реанимационные, кардиологические и психиатрические бригады. В прошлом году они выезжали к пациентам 1 162 721 раз. При этом около 6% выездов оказались безрезультативными, то есть это либо ложные вызовы, отказы от медпомощи или смерть больного до прибытия скорой. По сравнению с 2021 годом, увеличилось число вызовов к пациентам с острым и повторным инфарктом миокарда. Доля пациентов, доставленных в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения, увеличилась на 1,7%. На 29,7% увеличилось количество проведенных тромболизисов на догоспитальном этапе. Проведена медицинская эвакуация более 63 тысяч человек.

В 2022 году повысились показатели своевременности доезда бригад на ДТП на 2,6%. За регламентированные 20 минут на место теперь доезжают почти в 97% случаев. Также увеличилась доля пострадавших в ДТП, госпитализированных в травмцентры 1 и 2 уровня.

По данным ЦУР Башкирии, в регионе снизилось число обращений от жителей по работе СМП. Если в декабре 2022 года во время эпидемиологического подъёма поступило 61 обращение граждан, то в марте этого года лишь 13.

Сейчас в Башкирии планируется утвердить проект по модернизации скорой помощи. Будут приобретены модульные здания для подстанций СМП, мебель, автомобили скорой помощи, спецодежда, а также будет выполнен капитальный ремонт и внедрён программный продукт по автоматизации процессов управления бригадами скорой помощи.

Напомним, 20 марта руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин вручил ключи от новых санитарных автомобилей различной модификации главным врачам больниц и поликлиник 37 городов и районов республики, сообщало информагентство «Башинформ». Медучреждения получили 14 автомобилей скорой помощи, десять передвижных модулей «Фельдшерско-акушерский пункт», а также 40 оснащённых автомобилей на базе LADA Granta. Автомобили скорой помощи укомплектованы дефибриллятором, электрокардиографом с возможностью регистрации ЭКГ, портативным пульсоксиметром, аппаратом управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких, экспресс-измерителем концентрации глюкозы в крови и другим медицинским оборудованием.