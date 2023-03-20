Медучреждения Башкирии получили 65 новых автомобилей различной модификации

Сегодня, 20 марта, руководитель администрации Главы Башкортостана Максим Забелин передал ключи от 65 новых санитарных автомобилей различной модификации главным врачам больниц и поликлиник 37 городов и районов республики.

«Сегодня медучреждения получают не только хорошо зарекомендовавшие автомобили на базе LADA Granta для первичного медицинского звена, но и машины скорой медицинской помощи. Также большой автопарк получает наше профилактическое звено: передвижные ФАПы и комплексы для медосмотра. На последнем видеоселекторном совещании министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил нашу республику в числе пяти регионов, достойно справившихся с пандемией, по увеличению продолжительности жизни, а также мы видим, как работают наши медики и оказывают помощь жителям Донбасса. Это не последнее обновление нашего автопарка в этом году», - отметил Максим Забелин.

Медучреждения республики получили, в частности, 10 передвижных модулей «Фельдшерско-акушерский пункт». В нем расположено помещение для пациентов, ожидающих в очереди, или для регистрации, а также для первичного профессионального осмотра. Сам модуль оснащен современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания медицинской помощи и проведения необходимых обследований. В составе оборудования такие медицинские изделия, как аппараты для измерения артериального давления, электрокардиограф портативный, анализатор для определения уровня гемоглобина в крови, автоматический дефибриллятор, системы для ручной искусственной вентиляции легких и многое другое медицинское оборудование, мебель, укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи, расходные материалы.

В проведении диспансеризации особую помощь медицинским работникам окажет передвижной комплекс «Выездной медосмотр». В нем есть цифровой флюорограф и электрокардиограф с возможностью передачи данных по каналу GSM.

14 автомобилей скорой помощи оснащены всем необходимым оборудованием для оказания медпомощи и транспортировки экстренных больных. Неприхотливые, надежные и проходимые автомобили скорой помощи укомплектованы дефибриллятором, электрокардиографом с возможностью регистрации ЭКГ, портативным пульсоксиметром, аппаратом управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких, экспресс-измерителем концентрации глюкозы в крови и другим медицинским оборудованием в соответствии со стандартами оснащения.

Медицинский автопарк Башкортостана также пополнили 40 хорошо оснащенных автомобилей на базе LADA Granta.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин отметил, что 65 современных машин российского производства закуплены на федеральные и республиканские средства. Они рассчитаны в том числе для работы в труднодоступной местности, сложных дорожных условиях.



«Мы оснащаем наши медучреждения новыми автомобилями в рамках национального проекта «Здравоохранение». Это все направлено на повышение доступности медицинской помощи, комфорта и качества. Мы докупаем еще автомобильную технику, а также тяжелую технику, аппараты КТ, ангиографы, продолжаем строительство крупных медицинских объектов и ФАПов», - сказал министр здравоохранения.