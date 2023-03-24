В Башкирии неизвестные выбросили живого кролика в контейнер: его спас водитель мусоровоза

В Стерлитамаке из контейнера для ТКО водитель мусоровоза достал живого кролика. Животному очень повезло встретить отзывчивого человека, сообщили «Башинформу» в региональном операторе «Эко-Сити».

«Обычно до сортировки мусора такие питомцы не доезжают живыми. Дело в том, что внутри мусоровоза установлен пресс, задача которого прессовать отходы для большей вместимости. Котят, щенят и других животных, увы, часто выбрасывают в пакетах в контейнеры. На сортировочных лентах тоже работают люди и пытаются спасти животных, но чаще спасать уже некого, — рассказал регоператор и обратился к гражданам: — Если у вас сложилась такая ситуация, что животное нужно отдать, обратитесь, пожалуйста, к волонтерам и пристройте его. В 90% случаев, когда питомец оказывается в контейнерном баке, шансов остаться в живых уже очень мало».



В этот раз сотрудник по перевозке спас животное — кролик не попал под пресс. Представитель регоператора добавил, что кролику найдут дом и отдадут в добрые руки.